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ماراتون فايزر هو الاول في المنصف جبيل من 12 عاما وما فوق

3
SEPTEMBER
2021
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نظمت بلدية المنصف في قضاء جبيل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الاميركية "LAU" في مبنى مدرسة المنصف الاهلية، اول ماراتون فايزر لمن هم فوق ال 12 عاما، بعد قرار وزارة الصحة العامة بالسماح بتلقي اللقاح لهذه الفئة العمرية.
شارك فيه اكثر من 1200 مواطن من ابناء قضاء جبيل والقرى المجاورة من المسجلين على منصة وزارة الصحة، في حضور رئيس البلدية خالد صدقة واعضاء المجلس البلدي، مدير مركز التلقيح في جامعة الـ"LAU" الدكتور فادي فهد ومدير المدرسة مايكل مخايل صدقة.


وشكر خالد صدقة الـ"LAU" على مبادرتها القيمة وكل من شارك في انجاح هذا الماراتون"، مشيرا الى ان "الهدف الوصول الى حماية مجتمعية لاوسع شريحة من المواطنين من ابناء قضاء جبيل"، مؤكدا "اهمية اقبال المواطنين على اخذ اللقاح لانه الوحيد الكفيل بالخلاص من هذا الوباء الذي اودى بحياة عدد كبير من اللبنانيين ومن الاقارب والاصدقاء، لا سيما وان عدد الاصابات ما زال مرتفعا مع المتحورات الجديدة"، داعيا الى "عدم التردد في تلقي اللقاح حماية لانفسنا ومجتمعنا".


بدوره، اكد فهد ان "الهدف من الحملة التي تقوم بها الجامعة لحماية المجتمع واهله من الوباء"، لافتا الى ان الجامعة اللبنانية الاميركية "ستكون كل اسبوع في بلدة من البلدات لتقديم اللقاحات للمواطنين"، منوها ب"اقبال الطلاب على تلقي اللقاح مع اقتراب بدء العام الدراسي"، مشيرا الى ان "عدد الملقحين اليوم تجاوز الالف شخص".


واكد مدير المدرسة ان "مثلث النجاح لهذا الماراتون اليوم هو الام اي الجامعة والدولة اي البلدية والطالب اي مدرسة المنصف"، مشيرا الى ان "القرار الصادر عن وزارة الصحة بالسماح لمن هم فوق ال 12 عاما بتلقي اللقاح، دفع بالعديد من الطلاب الى المشاركة في هذا الماراتون ما يؤكد رغبتهم في العودة الى مقاعد الدراسة وهذا ما يساعد ادارات المدارس على انطلاق عام دراسي آمن صحيا للطلاب، خصوصا ان اي طالب لن يرغب بتلقي اللقاح لاي سبب كان عليه تأمين كل اسبوعين فحص PCR سلبي".

 

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