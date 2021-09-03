توضيح من جمعية مصارف لبنان حول سقوف السحوبات النقدية

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صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الاتي:

"إن المصارف التجارية العاملة في لبنان تلتزم بالقوانين اللبنانية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وهي تعمل في ظروف استثنائية صعبة، لذلك يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح ما يلي:



إن سقوف السحوبات النقدية التي طبّقتها المصارف مُجبرةًهي ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من المركزي بحسب كوتا تمّ تحديدها لكل مصرف. لذلك لا يمكن للمصارف إعطاء أوراق نقدية بالليرة تفوق ما يؤمّنه مصرف لبنان خصوصًا أن الزبائن يبادرون بالسّحب دون أي إيداعات تعوّض الطلب المستمرّعلى النقد.



إنطلاقاً من هذا الواقع، طلبت المصارف من المؤسسات الرّاغبة تخطي السقوف المعمول بها في إطار دفع رواتب موظفيها أن تبادر إلى المساهمة بتوفير النقد خصوصًا اذا كانت تتقاضاه عن خدماتها.



وتأمل الجمعية أن يتخطّى لبنان هذه الأوقات الصعبة وأن يُصار إلى تشكيل حكومة بعد أكثر من عامٍ على الفراغ ما تسبب بتفاقم الانهيار الإقتصادي وتبعاته التي طالت كلّ القطاعات العاملة في لبنان واللبنانيين".