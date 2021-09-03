دورة نادي عندقت بكرة القدم النهائي السبت بين عيدمون ومشتى حسن

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سيلتقي فريقا عيدمون ومشتى حسن في المباراة النهائية لدورة نادي عندقت الرياضي بكرة القدم التي ينظمها على ملاعبه الحديثة في بلدة عندقت(محافظة عكار) والتي شارك فيها 15 فريق من قرى وبلدات عكار.وفي الدور نصف النهائي، فاز عيدمون على اتحاد المشاتي(10-4) ومشتى حسن على البرج(6-4) في مباراتين تميزتا بغزارة الأهداف المسجلة(16 هدف).

وستقام المباراة النهائية ،التي من المتوّقع ان يحضرها جمهور غفير من ابناء البلدة والجوار ومشجعو الناديين اللذين تأهلا الى النهائي، عند الساعة الثامنة والدقيقة 45 من مساء السبت 4 ايلول الجاري على ان تجري بعد اللقاء الختامي عملية التتويج وتوزيع الكؤوس والجوائز المالية على الفرق الفائزة.

يشار الى أن نادي عندقت نظّم وبنجاح كبير دورة "اللاعب الراحل انطوني بربر" في كرة السلة منذ فترة واحرز النادي المنظّم لقبها .يومها،توّج رئيس نادي عندقت بطل "سباقات تحدي فيراري" تاني حنا الفرق الفائزة.وتأتي سلسلة الدورات الرياضية التي ينظمها نادي عندقت في اطار الخطة التي وضعتها اللجنة الادارية للنادي برئاسة تاني حنا لتفعيل الحركة الرياضية في محافظة عكار.