هذا ما قاله سالم زهران..

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كشف مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران انّ "منتصف ايلول لن يعود هناك محروقات على سعر صرف 8000 ليرة"، معتبرا ان "الرفع التدريجي للمحروقات عزز موقع المحتكرين".



زهران وفي حديث لقناة الـLBCI اوضح ان "النقاش في البطاقة التمويلية بطيء واذا بقي على هذه الوتيرة لن يكون هناك بطاقة".



امّا حكوميا، فوصف زهران الصورة "بسوداء اللون"، موضحا ان "لا مواعيد زيارات على اجندة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لا لقصر بعبدا ولا للرئيس المكلف".



واضاف: "المنطق يقول ان من ذلل كل هذه العقبات لا يمكن ان يتوقف عند حقيبة الاقتصاد ويمكن اعتبار هذا الامر قتلا متعمّدا بحق اللبنانيين وما رفع اسهم وزارة الاقتصاد هو موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي".



وقال: "إذا لم تُولد الحكومة بين أيلول وتشرين ذاهبون إلى أفغانستان بدون طيارات ولن يكون هناك عام دراسي ومحروقات وقطاع استشفائي وذاهبون الى تحلل الدولة وانا متشائم".