ضبط كمية كبيرة من المازوت والبنزين معبّأة في غالونات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول إقدام عدة أشخاص بتعبئة مادّتي المازوت والبنزين - بواسطة "غالونات"- من محطّات في مدينة الشّويفات، ومن ثمّ بيعها في السّوق السّوداء بأسعار مضاعفة.



نتيجة للمتابعة الفورية، والتحريّات المكثّفة التي أجرتها هذه المفرزة، تمكّنت إحدى دورياتها بتاريخ 2-9-2021، من ضبط ما يُقارب الـ /1400/ ليتر من المادتَين المذكورتَين، معبّأة في "غالونات بلاستيكية" سِعة /10/ ليترات، وذلك في داخل مقهى عائد لأحدهم.



تم تسليم المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.