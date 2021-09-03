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لقاء الكتروني للبنائب جورج عطالله مع التيار في كندا

3
SEPTEMBER
2021
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لتلبية لدعوة لقاء الكتروني نظمتها هيئة كولكو-اوتاوا، اجتمع  سعادة نائب الكورة جورج عطالله نهار الاحد ٢٩ أغسطس بأعضاء تيار كندا عبر تطبيق زوم و بحضور المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور و نائب المنسق العام السيد جهاد داوود ،منسق اوتاوا السيد فادي نمر ، مسؤولة النشاطات في قطاع الانتشار السيدة جودي عبد النور و عدد من منسقي باقي المقاطعات الكندية. 
 
بعد ان رحبت مسؤولة الاعلام في اوتاوا السيدة دورين صليبا بالضيف، توجه سعادة النائب للحضور مقدما موجزا" لاهم الأحداث التي تتالت منذ اندلاع ما يسميه محاولة انقلاب على العهد للحين. 
 
هذا و اسهب المحامي جورج عطالله في شرح أدق التفاصيل بخصوص عدة ملفات ابتداءا" من ملف العقوبات على رئيس التيار، للقضاء، لملف الحكومة، لازمة الاقتصادية، النفط و ترسيم الحدود، للعلاقة مع بافي الافرقاء و صولا الى موضوع الانتخابات. 
 
و برحابة صدره المعهودة، أجاب سعادة النائب على كامل أسئلة الحضور الذي تأثر بمدى نزاهة عطوفة النائب و المامه بمختلف الملفات. 
 
هذا و أثنى الحاضرون على جرأته و على نبل أخلاقه في الرد و على تخصيصه وقت للإجابة على كافة اسئلة الحضور. 
 
انتهى اللقاء بشكر منسق اوتاوا السيد فادي نمر لسعادة النائب على وقته و على الايضاحات القيمة التي أدلى بها على أمل اللقاء به في المستقبل القريب.
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