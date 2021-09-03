"الجمهورية" عن الملف الحكومي: الحقائب السيادية أُبرم الاتفاق حولها

A + A -

اكّد مصدر رفيع لـ"الجمهورية" أنه "طالما لم يتوقف التفاوض بعد في الملف الحكومي يعني ان هناك امل في أن تترتب الامور لأنه في النهاية ستتشكل الحكومة ولن يبقى البلد من دونها".

وأكد المصدر ان النيات الظاهرة من الطرفين ايجابية، مضيفاً "الله يعين اللواء عباس ابراهيم فهذا التفاوض والتبادل في الحقائب اصعب من التفاوض حول تبادل الأسرى وتحرير الحكومة مهمتها شاقة اكثر من تحرير الاسرى".

وكشف المصدر ان الحقائب السيادية أُبرم الاتفاق حولها، والنقاش يدور حالياً حول بعض الحقائب المهمة المرتبطة بالمرحلة المقبلة والحقائب الخدماتية على ابواب الانتخابات. ويلخص المصدر ما تبقى من عقد بثلاث نقاط: حقيبتا الشؤون والاقتصاد، الثقة، تسمية الوزيرين المسيحيين.