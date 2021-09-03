أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 أيلول 2021

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البناء

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي انّ أبرز ما أظهره النقاش في اجتماع وزراء الدفاع والخارجية في سلوفينيا هو فكرة إعادة تركيب الحلف الأطلسي على ثنائية هي أميركا وأوروبا، بدلاً من ثنائية هي أميركا ودول أخرى بينها الدول الأوروبية منفردة…

خفايا

قال مصدر على صلة بالملف الحكومي إنّ انفجار موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي جاء لاتهامه الفريق الرئاسي بتسريب اسم الوزير المقرّر لتولي وزارة حساسة لاستدراج حملات لسحبه من التداول وتأزيم علاقة الرئيس المكلف بمرجعية سياسية حليفة…

اللواء

همس

سمع مرجع رسمي كلاماً واضحاً، لجهة الموقف من السفينة الإيرانية المحملة بالوقود، نقله للحلفاء، فجرى تعديل الخطة.

غمز

تساءلت أوساط بيئية عن الجهة التي تحضّر لأزمة نفايات في شوارع العاصمة.

لغز

تشهد أحزاب السلطة من المعارضة عمليات تفكك، ستظهر نتائجها المباشرة في الانتخابات النيابية، إذا جرت.