عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 أيلول 2021

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الأخبار
المفاوضات الحكومية تهتز على وقع البيانات نهاراً قبل أن تستقر ليلاً: مبادرة ابراهيم... الفرصة الأخيرة؟
وادي بانشير: آخر معارك «طالبان»
وادي بانشير آخر معارك «طالبان» وأصعبها
«دولار الـ 3900» في لجنة المال: استعراض أم ضغط لمصلحة المودعين؟
البناء
طالبان تعلن الشراكة الاقتصادية مع الصين… و3 قواعد أميركية قيد التفكيك شرق سورية
الإحباط الحكومي: ليست رمانة بل قلوب مليانة… أم اشتدّي أزمة تنفرجي؟
بادرة اللواء إبراهيم مستمرة… والعقد مستمرة… والانتظار مستمرّ لآخر الأسبوع
اللواء
تطمينات أميركية لبعبدا: لا عقوبات حالياً ولا مصلحة لبنانية بالنفط الإيراني
الجمهورية
حرب بيانات بين عون وميقاتي
حكومة وإلا المجهول يصبح معلوماً
الأمتار الأخيرة لـ"برمودا" التأليف.. والمؤلفان يتـــبادلان الاتهام بالتعطيل