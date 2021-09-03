عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 أيلول 2021

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الأخبار

المفاوضات الحكومية تهتز على وقع البيانات نهاراً قبل أن تستقر ليلاً: مبادرة ابراهيم... الفرصة الأخيرة؟

وادي بانشير: آخر معارك «طالبان»

وادي بانشير آخر معارك «طالبان» وأصعبها

‫«دولار الـ 3900» في لجنة المال: استعراض أم ضغط لمصلحة المودعين؟

البناء

طالبان تعلن الشراكة الاقتصادية مع الصين… و3 قواعد أميركية قيد التفكيك شرق سورية

الإحباط الحكومي: ليست رمانة بل قلوب مليانة… أم اشتدّي أزمة تنفرجي؟

بادرة اللواء إبراهيم مستمرة… والعقد مستمرة… والانتظار مستمرّ لآخر الأسبوع

اللواء

تطمينات أميركية لبعبدا: لا عقوبات حالياً ولا مصلحة لبنانية بالنفط الإيراني

الجمهورية

حرب بيانات بين عون وميقاتي

حكومة وإلا المجهول يصبح معلوماً

الأمتار الأخيرة لـ"برمودا" التأليف.. والمؤلفان يتـــبادلان الاتهام بالتعطيل