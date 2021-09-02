محتجون استولوا على صهريجين مازوت في قرية عبرين في سهل عكار

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قطع محتجون الطريق الدولية على مفترق قرية عبرين في سهل عكار، تزامنا مع مرور قافلة صهاريج المازوت (وعددها 4) بمواكبة القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حيث تم الاستيلاء على صهريجين من المحتجين ونقلهما الى مكان غير معروف.

وحضرت الى المكان قوة من الجيش للمؤازرة وتتم المتابعة.

وأفيد بان القوة الضاربة وبسبب هذه الاشكالات اعادت الصهريجين الاخرين الى منشآت النفط في البداوي - طرابلس.

ويشار الى ان الصهاريج كانت متجهة إلى عدد من الاتحادات البلدية لزوم تشغيل مولدات الكهرباء لانارة الكثير من البلدات والقرى التي تعيش العتمة التامة.