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الدخان الأبيض الحكومي مؤجل، لكن المساعي ستستمر.



إنها خلاصة تطورات الساعات الأخيرة على درب التشكيل الطويل، المحفوف بمخاطر التعطيل، والذي يزرعُه البعض يومياً بالألغام، التي لا يلبث أن يُفكَّك أحدُها، حتى يبرزَ غيرُه على الطريق.



واليوم، وضع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية النقاط على حروف مسار التأليف، فبعدما كثرت في الأونة الأخيرة، أصوات مسؤولين وسياسيين واقلام، لتصب في هدف واحد وهو الصاق سبب التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة الى رغبة او إصرار او مطلب لدى رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة، مشدداً على ان رئيس البلاد اعلن اكثر من مرة بأنه لا يريد، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، الثلث الضامن، مكرراً دعوته إلى الجميع بوجوب عدم الصاق تهمة التعطيل بمقام الرئاسة الأولى ولا بشخص الرئيس، للتعمية على اهداف خاصة مضلِلة ما عادت تنطلي على الشعب اللبناني، الذي سئمها. كما ان هذه التعمية التي باتت هواية شبه يومية لدى محترفيها، بدأت تنقلب عليهم. فالشعب اللبناني اصبح على قناعة ان هذه التعمية عرَّت الأهداف الحقيقية لأصحابها وهي تقوم على عدم الرغبة بتأليف حكومة وعدم القيام بالإصلاحات ورفض مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين وضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها والأخطر من كل ذلك، تجويع اللبنانيين والامعان في افقارهم.



وخلص بيان بعبدا إلى ان المطلوب الآن، ليس فقط التوقف عن استخدام الثلث الضامن شمَّاعة، انما التوقف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء، من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق او ذاك، عبر سيل مواقف الاتهام وتحليلات الادانة لرئيس الجمهورية برغبة الحصول على الثلث الضامن، وكلُها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها.



اما المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف، فاعتبر أن اعتماد الصيغة المباشرة احيانا والاساليب الملتوية احيانا اخرى لتسريب الاخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف او لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعا. وشدد على ان ميقاتي ماض في عملية التشكيل وفق الاسس التي حددها منذ اليوم الاول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع رئيس الجمهورية، ويتطلع في المقابل الى تعاون بناء بعيدا عن الشروط والاساليب التي باتت معروفة. كما ان ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم بأي امر نهائي مع احد الى حين اخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا.



هذا في الشأن الحكومي، أما معيشياً، فتشير معلومات ال أو.تي.في. الى ان ان مصرف لبنان اقر في نهاية النقاشات في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم بأن العمل بالتعميم 151، الخاص بالسحوبات على أساس 3900 ليرة قد طال، لاسيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف، متحدثاً عن دراسات لضبط التضخم. وقد طلب النائب ابراهيم كنعان استلام هذه الدراسات قبل نهاية ايلول موعد تمديد او تجديد العمل بالتعميم المذكور. وتشير المعلومات الى ان التوجه هو لتعديل سعر الصرف، وقد حكي عن وسائل عدة مساعدِة منها تفعيل البطاقات والشيكات بما يخفف الضغط على النقد، الى جانب الاستقرار السياسي الذي من المفترض ان يوّلده تشكيل الحكومة.