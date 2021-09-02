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عكر تسلمت نسخة عن أوراق اعتماد سفيرة سويسرا الجديدة واستقبلت وفدا أمميا

2
SEPTEMBER
2021
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تسلمت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، نسخة عن أوراق اعتماد سفيرة سويسرا الجديدة في لبنان ماريون كروبسكي، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتمنت عكر ل"السفيرة السويسرية التوفيق في مهامها الجديدة".

ثم استقبلت عكر نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان كيلي كليمانت، مساعد الأمين العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خالدة بوزار، رئيس بعثة المفوضية في لبنان آياكي إيتو، الممثلة المقيمة للبرنامج سيلين مويرود والعقيد صلاح بركات.


وتناول البحث المشاريع والبرامج التنموية والمساعدات المقدمة لدعم لبنان وللنازحين السوريين.

كما أثارت عكر "مسألة العبء الاقتصادي والاجتماعي والأمني النابع من استمرار أزمة النزوح على لبنان"، مذكرة ب"مبدأ تقاسم الأعباء"، مطالبة "المجموعة الدولية بالسعي إلى مساعدة النازحين السوريين على العودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم".

ونوهت ب"جهود المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية، والتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، في ظل الأزمة الراهنة والاستجابة السريعة للحاجات".

كما شكرتهم ل"الوقوف بجانب المجتمع اللبناني الذي يعاني من أزمات متلاحقة والعمل من أجل تأمين المتطلبات".

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