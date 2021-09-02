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مكتب ميقاتي: كل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة!

2
SEPTEMBER
2021
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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
فيما يحرص دولة الرئيس على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعا بالسجالات ويتطلعون الى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الانقاذ المطلوبة،
 يبدو ان البعض  مصر  على تحويل عملية تشكيل الحكومة الى بازار سياسي واعلامي مفتوح على شتى التسريبات والاقاويل والاكاذيب، في محاولة واضحة لابعاد تهمة التعطيل عنه والصاقها بالاخرين، وهذا اسلوب بات مكشوفا وممجوجا .
وان اعتماد الصيغة المباشرة احيانا والاساليب الملتوية احيانا اخرى لتسريب الاخبار المغلوطة ، لاستدراج رد فعل  من الرئيس المكلف او  لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعا.
إن دولة الرئيس ماض في عملية التشكيل وفق الاسس التي حددها منذ اليوم الاول  وبانفتاح على التعاون والتشاور  مع فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل الى تعاون بناء بعيدا عن الشروط والاساليب التي باتت معروفة.  
كما ان دولته يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم باي امر نهائي مع احد الى حين اخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".

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