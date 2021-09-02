طيران الشرق الاوسط يعدل اجراءات السفر من لبنان الى بلجيكا

A + A -

اصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بيانا عن شروط السفر الى بلجيكا، جاء فيه:

"عطفا على القرار الصادر عن السلطات البلجيكية بعد تخفيض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن تعديل اجراءات السفر من لبنان الى بلجيكا وفق ما يلي:

1- يسمح لحاملي تأشيرة من نوع C Type والملقحين بالكامل منذ أكثر من 14 يوما بلقاح معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي بالدخول الى بلجيكا، ويمنع من لم يتلق اللقاح من السفر الى بلجيكا.

يجب على المسافرين الذين يحملون تأشيرة من نوع C Type غير المطعمين، طلب وثيقة للسفر الضروري من السفارة البلجيكية في لبنان وينبغي إجراء اختبار PCR قبل 72 ساعة من تاريخ السفر كحد أقصى.

2- اللقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي هي: ASTRAZENECA, BIONTEC PFIZER, MODERNA, JANSSEN & COVIDSHIELD حتى في حال إجرائها خارج أوروبا.

3- يتوجب على جميع المسافرين إلى بلجيكا بغض النظر عن أعمارهم ضرورة التسجيل الالزامي عبر الرابط التالي: https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/ .

4- لمزيد من المعلومات حول الاختبار أو الحجر الصحي يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.info-coronavirus.be/en/travels

يتوجب على جميع الركاب المغادرين من بيروت الى بلجيكا تعديل حجوزاتهم للالتزام بالإجراءات المفروضة أعلاه ولن يتم قبول أي راكب غير ملتزم بالشروط المفروضة. كما سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الاوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار بلجيكا عند الوصول.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb

أو زيارة: www.mea.com.lb