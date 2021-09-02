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سلسلة قرارات لوزير الزراعة... هذا ما جاء فيها

2
SEPTEMBER
2021
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أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، سلسلة قرارات تتعلق بحماية وصيانة الغابات واستيراد الحليب المجفف وانشاء مراكز زراعية في عدد من المناطق.

 

صيانة الغابات

فقد اصدر مرتضى القرار رقم 279/1 ويتعلق بحماية وصيانة الغابات والاحراج من الحرائق. وجاء فيه:

المادة الاولى: تقوم وزارة الزراعة بتشحيل وتنظيف وتفريد غابات الصنوبر البروتي ملك الجمهورية اللبنانية بالتعاون مع البلديات المعنية والجمعيات البيئية بناء على كشف فني مفصل تعده وزارة الزراعة على ان يباع الحاصل بالمزاد العلني وفقا للاصول.

المادة الثانية: تقوم البلديات بوضع لائحة بغابات الصنوبر البروتي التي تملكها والتي تحتاج الى صيانة من تشحيل وتنظيف وتفريد وترفعها الى وزارة الزراعة للموافقة، تقوم البلدية بتنفيذ الاشغال بالتنسيق مع وزارة الزراعة على ان يباع الحاصل بالمزاد العلني وفقا للاصول.

المادة الثالثة: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 705/1 (تنظيم قطع الاشجاء واستثمار الاحراج والغابات ) الفقرة د.

 

الحليب المجفف

كما اصدر وزير الزراعة القرار رقم 232/1 يقضي باضافة مادة على القرار رقم 183/1 تاريخ 8/6/2021 المتعلق بمنح اجازة استيراد حليب مجفف مشروطة بانشاء مصنع منتجات غذائية من اصل حيواني لصالح شركة UPTI المسجلة في السجل التجاري في طرابلس، وذلك وفق الآتي: "اعتبار كمية الحليب المجفف الممنوحة بموجب القرار تشمل كافة انواع الحليب ومشتقاته: حليب مجفف كامل الدسم، حليب مجفف منزوع الدسم جزئيا وحليب مجفف منزوع الدسم".

على ان تحدد الشركة كمية كل نوع من الانواع المذكورة سابقا من مجموع الكمية المخصصة لها والبالغة 250 الف طن سنويا بموجب القرار رقم 183/1 تاريخ 8/6/2021.

 

مراكز زراعية

من جهة ثانية، اصدر الوزير مرتضى سلسلة قرارات تتعلق بانشاء مراكز زراعية في كل من بلدات: النبي شيت- قضاء بعلبك، قانا- قضاء صور، حارة الفيكاني- قضاء زحلة، طيرحرفا- قضاء صور، تمنين التحتا- قضاء بعلبك.

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