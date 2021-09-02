خبر سارّ لسائقي السيّارات العموميّة!

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عقدت إتحادات ونقابات النقل البري إجتماعًا في مقرّ الإتحاد العمالي لعرض الإتفاق النهائي لموضوع دعم القطاع والتعرفة.

وعقب الإجتماع، أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، أنّه "في حال أقِرّت كلّ الإجراءات والتزمت الحكومة تعهداتها، فإن تعرفة "السيرفيس" الرسمية ستصبح 10 آلاف ليرة، شرط إصدار مرسوم يلزم الحكومة بدعم صفيحتيْ البنزين والمازوت للسائقين العموميين".

كما أعلن الإتفاق على "دعم قطاع النقل بصفيحة بنزين يوميا بسعر مئة الف ليرة وسبعين الف للسيارات والفانات العاملة على المازوت".