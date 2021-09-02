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تعديل إجراءات السفر من لبنان إلى ألمانيا... اليكم التفاصيل

2
SEPTEMBER
2021
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اعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" أنه "عطفا على القرار الصادر عن السلطات الالمانية بعد خفض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن تعديل اجراءات السفر من لبنان الى المانيا بدءا من 2 أيلول 2021 وفق ما يلي:

 

1 - يسمح لحاملي تأشيرة (VISA) من نوع C Type والملقحين بالكامل منذ أكثر من 14 يوما بلقاح معترف به من قبل الاتحاد الأوروبي بالدخول الى المانيا ويمنع من لم يتلق اللقاح من السفر الى المانيا.(اختبار PCR وAntigen لم يعد مقبولا لحاملي تأشيرة من نوع C Type).

اللقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي هي: ASTRAZENECA, BIONTEC PFIZER, MODERNA AND JANSSEN حتى في حال إجرائها خارج أوروبا.

2 - يسمح لمواطني ومقيمي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة VISA من نوع D Type دخول المانيا شرط :

* إجراء فحص PCR، 72 ساعة قبل دخولهم الى المانيا كحد أقصى (نتيجة سلبية).
* أو إجراء فحص Antigen، 48 ساعة قبل دخولهم الى المانيا كحد أقصى (نتيجة سلبية).
* أو حيازة شهادة تلقيح (جرعتين منذ 14 يوما على الأقل أو جرعة واحدة وقد أصيبوا بـ COVID - 19 مع إبراز وثيقة تثبت الاصابة).


3 - يسمح للأطفال دون سن ال 12 عاما غير المطعمين بالدخول شرط السفر مع أحد الوالدين على الأقل تم تطعيمه بالكامل.

4 - يتوجب على جميع الركاب التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.einreiseanmeldung.de


5 - التدابير الأخرى لا تزال سارية المفعول.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13797140bodyText2

 

يتوجب على جميع الركاب المغادرين من بيروت الى ألمانيا تعديل حجوزاتهم لالتزام الإجراءات المفروضة أعلاه، ولن يتم قبول أي راكب غير ملتزم الشروط المفروضة. كما سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الاوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار فرانكفورت عند الوصول.

 

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb ".

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