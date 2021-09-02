درغام: تفاؤل حذر في موضوع تشكيل الحكومة

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث لاذاعة "صوت كل لبنان"، "أن تفاؤلا حذرا في موضوع تشكيل الحكومة، ومفاوضات التأليف تسير في الاتجاه الصحيح ولكن مشوب بالحذر بسبب بعض العقد، مؤكدا "أن مقولة ما لنا لنا وحدنا...وما لكم لنا ولكم لن تمشي".

وقال:" ان غالبية العقد قد حلت وما تبقى هما وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وهما بحاجة لتوافق بين الرئيسين عون وميقاتي ورئيس الجمهورية يجب أن يكون شريكا بالتسمية لأهمية هاتين الوزارتين بعملية الانقاذ".

وأضاف: إذا إستمرت العرقلة فهذا يعني أمرا من إثنين: إما بسبب تدخل نادي رؤساء الحكومات السابقين، وإما أن هناك تدخلا خارجيا، ونراهن على العلاقة الطيبة بين الرئيسين عون وميقاتي وعلى حنكة الرئيس المكلف في تدوير الزوايا".