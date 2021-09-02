كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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يؤثر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم وخلال الايام المقبلة وتبقى الحرارة مستقرة وضمن المعدلات.

تفاصيل طقس اليوم الخميس:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و٢٨ درجة

٢- الجو: قليل السحب مع تشكل صباب محلي

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

طقس اليومين المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: طقس صيفي اعتيادي مع درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و٣٢ درجة، من ١٨ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط في الداخل الى ٢٠-٥٠كم/س.

السبت: طقس صيفي اعتيادي مع درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و٣٢ درجة، من ١٨ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط في الداخل الى ٢٠-٥٠كم/س.