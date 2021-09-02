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عناوين الصحف ليوم الخميس 2 أيلول 2021

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 الأخبار: رفع الدعم لن يلغي الطوابير!

الأميركيون «يتراجعون»: فشِلنا في الإضرار بحزب الله

تفاؤل بقرب تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع: الباخرة الإيرانية تدخل المياه السورية

 

 

 

الديار: ميقاتي يتريّث بالتأليف وينتظر وصول الناقلة الإيرانية واين سترسو والتداعيات؟
مليارا دولار عائدات مليون و500 الف مغترب وسائح تبخروا بالدعم المالي
ادارات الدولة فارغة والشحّ المالي يخنق العسكر والعام الدراسي متعثّر بالإضرابات

 

 

 


نداء الوطن: طلب كفّ يد القاضي غسان الخوري... وفنيانوس إلى التحقيق الإثنين
بكركي: قاوِموا إزالة لبنان إنها قضية حياة أو موت

 

 

 

 

البناء: الجنوب السوري في عهدة الدولة من بوابة درعا… تحت أنف التنف… فهل يتكرّر في الشمال؟/ بري لإلغاء العقوبات على التعاون مع سورية… ووفد الكونغرس للخليج: اسبقوا إيران / الحكومة اليوم أو غداً… وآخر المهل نهاية الأسبوع… وإلا ضاعت فرصة وساطة إبراهيم!/

 

 

 

 

اللواء: عون لوفد الكونغرس: الحكومة هذا الأسبوع
نصيحة أميركية بعدم الإعتماد على الوقود الإيراني.. ومحاولة مع تل أبيب لعدم التعرّض لباخرة النفط

 

 

 

 

الجمهورية: تأليف الحكومة... مهمة مستحيلة؟

واشنطن: حزب الله سرطان لبنان

 

 

 

 

 النهار: "تبشير" تصاعدي بالحكومة ونداء خطير لبكركي

 

 

 

 


the daily star: Aoun hopes for Cabinet formation this week

 

 

 


l'orient le jour: Drôle de timing pour la réouverture du débat autour de la loi électorale

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