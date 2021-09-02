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أسرار الصحف ليوم الخميس 2 أيلول 2021

2
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تعتقد مراجع عسكرية إقليمية انّ المناورات البحرية الأميركية «الإسرائيلية» في زمانها وتوقيتها هي رسالة تأكيد الحضور أمام قوافل السفن الإيرانية بين الخليج والبحر المتوسط، وفي مكانها باختيار خليج العقبة رسالة عدم تصادم مع هذه القوافل…

 

خفايا

وضعت مصادر على صلة بالملف الحكومي مواقف رؤساء الحكومات السابقين التصعيدية بوجه رئيس الجمهورية كلما بدت إيجابيات في الملف الحكومي في دائرة عدم رغبة الرئيس سعد الحريري بنجاح الرئيس نجيب ميقاتي في تأليف الحكومة…!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن وزارة الأشغال تحفّظت على تحويل قرض البنك الدولي لمصلحة تمويل البطاقة التمويلية، كونه مخصصاً لمشروع نقل، صار لا بدّ منه.

 

علّق مصدر دبلوماسي على إشارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن تبديد الأموال من قبل المجتمع المدني بأنه يقتضي تجنّب تجربة تبديد الأموال التي حصلت في ملف المهجرين.

 

توقعت مصادر سياسية ان يحتدم السباق بين إعلان مراسم تشكيل الحكومة وبين استدعاء رئيس الحكومة المكلف للاستماع اليه أمام المحقق العدلي الناظر في قضية انفجار مرفأ بيروت.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أثار قرار دولي صدر مؤخراً اهتماماً ونقاشاً لدى أوساط لبنانية معنية، في محاولة لفك أبعاد نقاط وردت في ثنايا المضمون.


غمز
صرف قطب وسطي الثقة عن نقاط كان يرغب في تناولها في الأيام الماضية، لئلا تترك انعكاسات على عملية تأليف الحكومة.


لغز
تأثر القطاع العقاري، جزئياً بالأزمة، لكن الأشهر الماضية سجلت تراجعاً ملحوظاً في عمليات البيع ونقل الملكية!

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