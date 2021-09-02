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الديار: ميقاتي بدأ يدرك أن عامل الوقت والتعثر ليسا لصالحه

2
SEPTEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حكومياً،«الدخان الأبيض» ينتظر حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الملتزم بالصمت كما يقول ولن يتحدث قبل انجاز مهمته ولن يرد على التسريبات او يعمم اجواء تفاؤلية او سلبية قبل أنجاز مهمته التي باشر فيها بتكليف من الرئيسين عون وميقاتي اللذان يثقان بقدراته في تدوير الزوايا واقتراح الحلول وفكفكة الألغام ونقل الاجواء والمباحثات بامانة لان حركة بعض الموفدين والمستشارين مع بداية التأليف لم تكن على قدر الآمال المعقودة وساهمت بتباعد المسافات وخلق العقد والعرقلة، بحسب الديار.


وقد كشفت مصادر متابعة للتاليف عن حرص عون وميقاتي على العمل بصمت أيضا وعدم تسريب اية معلومة قد تساهم بعرقلة التأليف ولذلك يحرص الرئيس ميقاتي على الاكتفاء بالرد على الصحافيين» ما راح احكي اللواء ابراهيم يتولى الاتصالات بشكل دائم» وهو ما زال يؤكد على الاستمرار بجهوده للتاليف وان اي كلمة عن الاعتذار لم تصدر عنه بل مجرد تسريبات اعلامية،

 

وهذا لا يعني ان المهلة مفتوحة لان الرئيس ميقاتي بدأ يدرك أن عامل الوقت والتعثر ليسا لصالحه َمطلقا على الصعيد الشعبي مع تصاعد الأزمات المعيشية وحالات الفلتان في طرابلس والشمال، ولذلك بادر إلى عقد لقاء لنواب طرابلس لبحث همومها التي لا تحصى، وستصيب ليس ميقاتي فقط بل كل من يتعاطى الشأن العام في المدينة.

الديار
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