living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كتاب من أمن الدولة إلى وزير الصحة في شأن توزيع أدوية لدى شركة كاتافاغو المفقودة

1
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهت مديرية أمن الدولة، في مديرية بيروت الإقليمية، كتابا إلى وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشارت فيه إلى أن "بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بموجب المحضر بتاريخ 31/8/2021، موضوع العثور على أدوية مفقودة من السوق المحلية بكميات كبيرة لدى شركة "كاتافاغو"، للتفضل بتعميم دعوة على الصيدليات لشراء حاجتها من الأدوية الموجودة في مستودع الشركة، الكائنة في محلة بيروت - المصيطبة - تلة الخياط - شارع الماما - مبنى بلفادير الطبقة السفلى، على أن يتم البيع بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارتكم، بعد تكليف من يلزم من دائرة التفتيش الصيدلي للإشراف شخصيا على البيع، بمؤازرة دورية من مكتب بيروت الثانية في المديرية العامة لأمن الدولة، على أن يتم تزويد المكتب بتقرير مفصل من الدائرة أعلاه يتضمن كل الاصناف المبيعة وكمياتها، والمبالغ المستوفاة من الشركة، ليصار إلى ضمه إلى المحضر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout