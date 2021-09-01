كتاب من أمن الدولة إلى وزير الصحة في شأن توزيع أدوية لدى شركة كاتافاغو المفقودة

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وجهت مديرية أمن الدولة، في مديرية بيروت الإقليمية، كتابا إلى وزير الصحة الدكتور حمد حسن أشارت فيه إلى أن "بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بموجب المحضر بتاريخ 31/8/2021، موضوع العثور على أدوية مفقودة من السوق المحلية بكميات كبيرة لدى شركة "كاتافاغو"، للتفضل بتعميم دعوة على الصيدليات لشراء حاجتها من الأدوية الموجودة في مستودع الشركة، الكائنة في محلة بيروت - المصيطبة - تلة الخياط - شارع الماما - مبنى بلفادير الطبقة السفلى، على أن يتم البيع بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارتكم، بعد تكليف من يلزم من دائرة التفتيش الصيدلي للإشراف شخصيا على البيع، بمؤازرة دورية من مكتب بيروت الثانية في المديرية العامة لأمن الدولة، على أن يتم تزويد المكتب بتقرير مفصل من الدائرة أعلاه يتضمن كل الاصناف المبيعة وكمياتها، والمبالغ المستوفاة من الشركة، ليصار إلى ضمه إلى المحضر.