السفارة الاميركية: السيناتور مورفي زار لبنان مترئسا وفدا من مجلس الشيوخ وبحث مع المسؤولين في التطورات والتعاون الأمني

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اعلنت السفارة الاميركية في بيان، ان "السيناتور الأميركي كريس مورفي ترأس وفدا من مجلس الشيوخ في زيارة إلى لبنان.





والتقى الوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وممثلين عن المجتمع المدني والسياسي.



وركزت اجتماعات الوفد على آخر التطورات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ولبنان، إضافة الى المساعدات الإنسانية الأميركية.



كما زار الوفد مخبزا في منطقة الكرنتينا كان قد أعيد بناؤه بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID".