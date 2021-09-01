المفتي قبلان: أقول للسيناتور بلومنتال حزب الله فخر لبنان وأيقونة سيادته واستقلاله وضرورة ماسة لدوام وجوده واستمراره

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اصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: " اولا، لا يحتاج لبنان وشعبه إلى شهادة أمريكية أبدا، لأن هذا البلد لا يحتاج إلى شهادة زور كما لا يحتاج إلى مهزومين بكابل يبكون في بيروت، وكان مفروضا بالسيناتور ريتشارد بلومنتال الندب على الهزيمة الأمريكية بأفغانستان وليس هنا. وهنا أقول للسيناتور بلومنتال، حزب الله فخر لبنان وأيقونة سيادته واستقلاله وضرورة ماسة لدوام وجوده واستمراره، وإذا كان من سرطان متفش في لبنان والعالم فهو أمريكا وأزلامها، ولو كان لإبليس جائزة لاستحقتها واشنطن.



أما بخصوص سفن طهران فلبنان أشد حاجة للنفط الإيراني، لأن مصير لبنان تحدده أنابيب طهران النظيفة، وليس أوكار واشنطن التي تقود أسوأ حصار لسحق لبنان وشعبه".