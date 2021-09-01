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نقابة المعالجين الفيزيائيين تستنكر الاعتداء الذي تعرض له الدكتور هشام حايك

1
SEPTEMBER
2021
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يهمُّ نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان أن تُعرب عن شجبها وإستنكارها الشديدين حول مسألة التعرض و الاعتداء الذي تعرض له الدكتور هشام حايك وإستسهال إهانة الكادر الإستشفائي بشكلٍ عام على محطات المحروقات.

كما يهمها أن تشدد على ضرورة تسهيل تزويد كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمحروقات (معالجين فيزيائيين، أطباء، ممرضات وممرضين، إختصاصيي المختبرات والأشعة، ...)، بما أن الخدمة الصحية لا تتجزأ ولما فيه خير ومصلحة الجميع، وإيماناً منها بضرورة الحفاظ على الكفاءات اللبنانية في وطنهم في ظل الهجرة الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي لاسيما المعالجين الفيزيائيين ، ناهيك عن بدل الأتعاب المُجحف أساساً وإستمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يشكل ضغطاً اقتصادياً و معنوياً على المعالجين الفيزيائيين في المؤسسات الإستشفائية.

إن نقابة المعالجين الفيزيائيين إذ تهيب بالمعنيين ضرورة إيجاد الحلول العملانية والسريعة لهذه المشاكل، تبقى على إستعداد كامل للتعاون مع المعنيين إيماناً وإرساءً لثقافة العمل الجماعي .

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