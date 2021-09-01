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شريم للـtayyar.org بعد توقيع الرئيس عون المرسوم المتعلق بالتدقيق الجنائي:"نأمل من مصرف لبنان ومن الحاكم تحديداً التجاوب مع الشركة"

1
SEPTEMBER
2021
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شريم للـtayyar.org بعد توقيع الرئيس عون المرسوم المتعلق بالتدقيق الجنائي:"نأمل من مصرف لبنان ومن الحاكم تحديداً التجاوب مع الشركة".

بعدما وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم 8360 تاريخ 1 ايلول 2021، القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لبنانية لزوم اجراء عقد مع شركة "الفاريز ومارسال" لبدء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان... اكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم اننا اليوم نستطيع القول ان التدقيق الجنائي وضع على السكة الحقيقية وهذا التدقيق كما نعلم هو من أبرز الخطوات الإصلاحية فهو يندرج ضمن اطار مكافحة الفساد الذي انهك البلد والذي أوصلنا بجزء كبير الى ما نحن عليه. ولفتت شريم الى أنه من المفروض في المرحلة المقبلة أن تكون تباشر الشركة بالعمل في أقرب وقت وأن تسلم تقريرها بفترة وجيزة، على أمل في أن يتم التجاوب معها وتسليمها كافة المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ومن الحاكم تحديداً. وردّاً على سؤال حول ما اذا كان من المتوقع أن نشهد مزيداً من العرقلة، قالت شريم للـtayyar.org: "كل شيء وارد ولكن لم يعد هناك بتقديري من مجال للعودة الى الوراء خصوصا أن الوقت يضيق اذ قد مضى مضى ٨ اشهر على قرار مجلس النواب برفع السرية المصرفية لمدة عام ما نشهده من انهيارات يحتم علينا التمسك به لمعرفة ما حصل بالضبط وما الاسباب الحقيقية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه".

وختمت بالقول:" كلنا امل بالوصول الى خواتيم سعيدة في هذا الموضوع وهذا حق لجميع اللبنانيين الذين يعانون ما يعانونه في هذه الايام الصعبة".

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