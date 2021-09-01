ماذا جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري؟

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 288

AstraZeneca: 408



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 402 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8



- عدد حالات شفاء المرضى lالمتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1292 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18



- حالات وفاة: 2



إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182".