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مصادر بعبدا لtayyar.org: أصبحنا في الأمتار الأخيرة من التكشيل ومصادر ميقاتي تجدد القول:"انشالله خير"

1
SEPTEMBER
2021
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غريس مخايل - 

وسط المساعي التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم وحركته على خط التأليف، لا تزال مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة تبدي عبر الـtayyar.org خشيتها من الوصول الى حائط مسدود في موضوع التأليف لأن العقد لا تزال هي هي وما إن يتم الانتهاء من عقدة حتى تظهر عقدة جديدة، لكنها لم تنكر في الوقت نفسه أن الاتصالات والمشاوارات وحتى اللقاءات لم تتوقف ثانية واحدة لأن الجميع مدرك خطورة المرحلة وأهمية تشكيل حكومة في هذا الاطار.

في المقابل تقاطعت أجواء قصر بعبدا مع أجواء مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فقد أكدت مصادر متابعة لأجواء بعبدا لموقعنا أن الأجواء ايجابية وقد أصبحنا في الأمتار الأخيرة بانتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة خصوصاً في ظل المساعي والاقتراحات التي من خلالها يؤمل في أن تُذلل آخر العقبات المتبقية على خط التشكيل. وأضافت المصادر:"الايجابيات أكبر من التفاصيل الصغيرة وانشالله خير". الى ذلك أكدت مصادر الرئيس ميقاتي للـtayyar.org أن الاتصالات السارية منذ يومين لا تزال مستمرّة اليوم، والأمور غير متوقفة كما يحاول البعض أن يوحي، لكن هل نصل الى نهاية سعيدة؟ وحدها الأيام القليلة المقبلة كفيلة بإعطاء الاجابة، بحسب ما قالت مصادر الرئيس ميقاتي. وردّاً على سؤال حول ما اذا كانت إحدى العقد المستجدة هي حقيبة وزارة الاقتصاد، أكدت المصادر أن هناك سلسلة من النقاط قيد البحث وهناك "رشّة" من التفاؤل والماكينة ماشية". وختمت بالقول:"لو ما في أخد وعطا كنا منكون متشائمين... انشالله خير".

 

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