أعمال المركز الصحي في نقابة محامي طرابلس ستنطلق ابتداء من غد

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افتتح نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد اعمال المركز الصحي في نقابة المحامين في طرابلس، بحضور اعضاء مجلس النقابة: بلال هرومش، باسكال أيوب، نشأة فتال، ومدير المركز جوزيف إسحاق، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية: مدير الجهاز الطبي الدكتور عزت المقدم، ايمان حجازي، فايزة بله والممرضة المجازة فاطمة المصري.



وشكر المراد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن على "اهتمامه المميز بنقابة المحامين في طرابلس والمركز الصحي، وعلى إصداره لقرارات التشغيل والتصنيف بالسرعة القصوى، إضافة الى دعمه للمركز بالمواد الطبية المتوفرة".

وتمنى ان يكون هذا المركز "نافذة للوقوف الى جانب الزميلات والزملاء المحامين في ظل هذه الظروف الصعبة والدقيقة، وان يكون انطلاقة لسير مفهوم ومعايير العمل المؤسسي، بما يصب في مصلحة النقابة والمحامين".

وأعلن المراد أن "المركز سيباشر اعماله ابتداء من غد الخميس في 2 ايلول، حيث بإمكان الزميلات والزملاء المحامين المرضى حجز موعد مسبق بحسب دوام عمل المركز".