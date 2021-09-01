مؤتمر المدارس الكاثوليكية الخميس والجمعة في مدرسة سيدة اللويزة

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دعت اللجنة الاسقفية والامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان ببيان، الى المشاركة في المؤتمر السنوي السابع والعشرين الذي سينعقد الاربعاء في 15 الحالي حضوريا، في مدرسة سيدة اللويزة - زوق مصبح، والخميس في 16 الحالي في جلسات عن بعد.

وأشارت الى أنه "يرعى المؤتمر ويفتتح أعماله الكاردينال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي رئيس مجلس البطاركة الاساقفة الكاثوليكية في لبنان، ويحضر حفل افتتاحه السفير البابوي المطران جوزف اسبيتاري والمرجعيات الاسقفية والرهبانية والتربوية ومهتمون".

ولفتت الى أن "المؤتمر يحمل عنوان "المدرسة الكاثوليكية في لبنان: نحو امكانيات جديدة"، وتتوقف اشكاليته عند الازمات التي يعاني منها لبنان اليوم وسبل مواجهتها بتعزيز المشاركة في المسؤولية والالتزام المشترك لتبني استراتيجيات جديدة وتحديد موقع التربية الكاثوليكية في لبنان ورسالتها الانقاذية في ظل الازمات المتلاحقة".

وذكرت أنه "من المقرر أن يتضمن حفل افتتاح المؤتمر كلمات للأمين العام الأب يوسف نصر، رئيس اللجنة الاسقفية المطران حنا رحمه والسفير البابوي المطران جوزف اسبيتاري وصاحب الرعاية البطريرك الراعي، على أن يعلن لاحقا البرنامج التفصيلي للجلسات أكانت حضورية أم افتراضية".