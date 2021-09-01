بري خلال إجتماع طارئ للمجلس المركزي في أمل: ممنوع!

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ترأس رئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب إجتماعا طارئاً للمجلس المركزي في حركة أمل خُصص لمناقشة الاوضاع العامة في لبنان لاسيما السياسية والتداعيات الناجمة عن تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والصحية كما ناقش المشاركون في المجلس شؤوناً تنظيمية وإتخذ القرارات الملائمة بشأنها ومنها تأجيل المؤتمر العام للحركة لمدة أقصاها سنتين وقد أكد الرئيس بري خلال القائه مداخلة أمام اعضاء المجلس المركزي: انه ممنوع تحت أي عنوان من العناوين على أي أحد كائناً من كان في تنظيم الحركة وفي أي موقع مسؤولية كان أو على ضفافه ان تسول له نفسه بأن يلقي بسيئاته الشخصية والنفعية في مياه نهر حركة أمل الذي هو الناس وهي اي الحركة مسؤولة أمامهم وعنهم وليست مسؤولة عليهم.



وأضاف : “فالحركة كانت وستبقى ضمانة وحدة لبنان ، وأبناؤها شموعاً ورواداً وكوادر وكما هم طليعيون في مقاومة عدوانية اسرائيل أيضا سنكون طليعيين في خدمة الناس والتخفيف عن آلامهم بالامكانات المتاحة وطليعيون في حفظ كرامة لبنان والانسان، على قاعدة :”وتعاونوا على البر والتقوى”.