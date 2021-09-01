غجر يعلن موعد وصول الفيول العراقي إلى لبنان

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أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، في تصريح له من مجلس النواب، بعد جلسة لـ"اللجان المشتركة"، أن "مناقصة استيراد الفيول من العراق، رست على شركة إينوك الإماراتية، التي ستزود لبنان ب63 الف طن من الفيول والغاز اويل بين 5 و 20 أيلول الحالي"، لافتًا أنه "بعد 10 ايام سيكون هناك مناقصة اخرى وكل شهر سيكون هناك مناقصة لاختيار شركات تزودنا بالفيول العراقي".



واكد غجر أن "العراق سيزود لبنان على مدى سنة بمليون طن من النفط والتي سنحولها الى فيول وغاز اويل، وهي ستعطينا تغذية من 4 إلى 6 ساعات". وكشف أننا " لم نتلقَّ طلباً لاستيراد الوقود الإيراني".