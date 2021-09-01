living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسيحيّو لبنان والغرب "حب من طرف واحد" (بقلم سامر موسي)

1
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حتى هذه اللحظة وبعد ثمانين عاما من التجربة يرفض اللبنانيون وخاصة المسيحيين التخلي عن الغرب مع انهم ذاقوا منه الامرّين ...
مع انهم يعروفون ان هذا الغرب ضرب وجودهم منذ العام ٤٨ اي منذ النزوح الفلسطيني الاول .
راهن كميل شمعون على الامريكيين فخذلوه وبالكاد استطاع انهاء ولايته ...

ترك الغرب مسيحيي لبنان عام ٦٩ وحيدين في مواجهة عبد الناصر حيث أُجبروا على القبول باتفاقية القاهرة التي سمحت بالتسلح الفلسطيني فكان المسمار الاول في نعش الجمهورية .

عام ٧٦ قالها كيسينجر بصراحة ، اذا اردتم السيطرة على لبنان عليكم اخراج المسيحيين منه ، ومنذ ذلك الحين كل الاحداث صبّت في هذا الاتجاه ، فدخل لبنان مرحلة الحرب الاهلية التي دامت خمس عشرة سنة ، وعندما حاولت القوى المسيحية الاحتماء بالغرب لضمان بقائهم أتاهم الاخير ببواخر تُجليهم عن ارضهم . ومع وصول العماد عون الى السلطة وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته فخذلوه ،  وانتهى المطاف بتسليم لبنان للنظام السوري بعد اتفاق الطائف الذي جرّد المسيحيين من صلاحياتهم ، وعَزَلهم نفياً وسجناً ،  ونصّب رفيق الحريري حاكما بأمر الله ، فحوّل مع اعوانه من ازلام الامريكيين لبنان الى بؤرة فساد واغرقه في الديون سعياً  للتوطين فيما بعد ، وبذلك ينتهي لبنان الذي اسسه الموارنة...

فكانت مراسيم التجنيس والقوانين الانتخابية التي تعزل المسيحيين تمهيدا لانهاء دورهم....
بالخلاصة اهداف الغرب هي اهداف اسرائيل ،

لبنان ضعيف مقسم مهمش وخاضع يعجّ بالنازحين واللاجئين ، متخلٍّ عن ثرواته الطبيعية وعن حقوقه، تتقاذفه السفارات ، ولتحقيق ذلك كان من الضروري ان يحكمه العملاء الفاسدون والازلام ،  وكلّما وُجد قائد وطني اصلاحي تم عزله وتهميشه ان لم يكن قتله.
واليوم المؤامرة مستمرة ومخطط كيسينجر ما زال ساري المفعول ، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطلبون من المسيحيين الاصطفاف في وجه ح ز ب الله وعزله تمهيدا لتجريده من سلاحه ، وهذه آخر ورقة قوة نمتلكها يريدوننا التخلي عنها...

يطلبون منا عزل الحزب وبالتالي عزل انفسنا  ، يريدون منا دفع فاتورة لا نملكها اصلا ، وبعد حين ستأتي التسوية كما العادة ، فتعانق الولايات المتحدة ايران ويدفع المسيحيون ثمن خياراتهم ....
لا ايها السادة فميشال عون والتيار ليسوا عملاء عندكم ولن يكونوا حطبا في مواقدكم ...

اجدادنا اسسوا هذا الوطن ونحن لن نتخلى عن مكامن قوته ، حاصِرونا متى شئتم ، ادعموا الفاسدين وعاقبوا الشرفاء ، في النهاية لا يمكنكم القضاء على شعب اختار الدفاع عن كرامته حتى النهاية ..... 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout