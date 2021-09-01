أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 أيلول 2021

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البناء

يفسّر سياسي مخضرم تشاؤمه من بلورة حلول لأزمات لبنان المتشابكة والمتداخلة بغياب أغلبية سياسية كانت دائماً موجودة لصالح تصوّر معيّن للحلّ وبلوغ المخاوف الخاصة بالكتل الوازنة مرحلة وجودية تصادمية بغياب تطمينات وعروض خارجية كانت تتكفل بتسريع الحلول.



توقعت مصادر روسية مرحلة طويلة من الانشغال الأميركي والأوروبي بتداعيات الزلزال الأفغاني، ما يعني صعوبة توقع مبادرات سياسية او عسكرية نحو أزمات عالقة يشكل الأميركيون والأوروبيون طرفاً في حلها أو تصعيدها إلا إذا واجهوا أخطاراً أمنية كبرى.

اللواء



استعانت دول معنية بناقلة النفط الإيراني بمراجع في القانون الدولي، وقانون البحار، لتقرير ما يتعين فعله.. فتبين ضعف البعد القانوني في عملية العرقلة..



قوبلت مواقف نائب جنوبي باستياء بالغ في منطقته، على خلفية استغلال «حادث قروي» لتسجيل نقاط سياسية..



عمم مرجع فاعل على فريقه وجوب الابتعاد عن الخوض بجملة من المواضيع، من بينها أزمة الكهرباء ومحاولات ملء الفراغ بالمحروقات..

الجمهورية

يتخوف رئيس حزب خطورة المرحلة المقبلة ومن فوضى لا يمكن السيطرة عليها، لدلك يدخل في تسويات ويقدم تنازلات، ويبدو أقرب الى الخصوم من الحلفاء.

يعتبر أحد الأحزاب أن تياراً حليفاً يرفع شعارات وهمية وغير منسجم مع نفسه، إذ إن طروحاته تناقض عمله ومساره السياسي.