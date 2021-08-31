في اليوم العالمي للتعليم من بُعد: ادكار طرابلسي يحذر من "احتكار التعليم من بُعد" ويطالب بالمساواة بين جميع الطلاب اللبنانيين

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طالب النائب الدكتور ادكار طرابلسي، في "اليوم العالمي للتعليم من بُعد"، كل من وزارة التربية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث والإنماء، ولجنة التربية النيابية، واتحاد المدارس الخاصة، والجامعة اللبنانية، والجامعات الخاصة إيلاء طرق التعليم الالكتروني الكامل والمدمج والتفاعلي وغير المتزامن والمتطوّر، كل اهتمامهم، ومواجهة التحديات التشريعية، والصعوبات التقنية بكل جرأة وانفتاح وبعدالة بما يؤمّن التعليم لجميع التلامذة والطلاب اللبنانيين منهم والمقيمين الذين يدرسون في لبنان والخارج على حد سواء

وحذّر النائب طرابلسي من محاولات بعض رؤساء الجامعات وبعض النواب من مغبّة المطالبة بتشريع "احتكاري" يسمح لبعض الجامعات دون سواها استخدام التعليم الالكتروني فيما يحرم بعض الجامعات الخاصة المرخصة من استخدامه في برامجها المعتمدة. وقال طرابلسي: "ان المساواة والعدالة بين جميع المتعلمين والطلاب وبين المؤسسات التربوية هي مصانة في الدستور اللبناني، وهي تعطي فرصة لمدارسنا ولجامعاتنا في عدم خسارة دورها الريادي في ظل مؤشرات نزوح الطلاب الى خارج البلاد طلباً للعلم".

وكان النائب ادكار طرابلسي قد عقد اجتماعاً مع "شبكة التحول الرقمي في لبنان"، التي يرأسها البروفسور نديم منصوري، ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم الدكتور ربيع البعلبكي، والخبيرة التربوية الدكتورة نورا المرعبي، وفريق من المحامين من اعضاء الشبكة من أجل دراسة الواقع القانوني والتشريعي في لبنان والعالم، وخلصوا إلى أن التعليم من بُعد قد أصبح ملزماً في ظل الثورة الرقمية العالمية كما أن الحاجة اليه ستزداد خاصة مع عدم وجود بوادر قريبة لانفراج الازمات المتنوعة التي تعصف في بلادنا والعالم والتي تعيق العودة الى التعليم الحضوري الكامل في المدى القريب.