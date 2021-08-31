تجمع المطاحن حذر من التوقف عن العمل بدءا من اليوم

A + A -

ناشد تجمع المطاحن في لبنان المسؤولين تأمين مادة المازوت، والا فالمطاحن قد تتوقف عن العمل اعتبارا من اليوم



وقال في بيان: "يعلن تجمع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت التي بدات تهدد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الانتاج الامر الذي قد يؤدي الى ازمة طحين".



اضاف : "وعلى الرغم من المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة، الا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي".



وختم : "يناشد تجمع المطاحن في لبنان، كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الاوان، لان المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى، وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من اليوم على الاكثر ، علما ان المطاحن لم تتسلم منذ عشرة ايام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة، على الرغم من الوعود التي قطعت لها".