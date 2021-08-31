بالفيديو - ماغي فرح تُطلق توقعات مُقلقة.. إليكم التفاصيل

A + A -

أطلقت الإعلامية وخبيرة الفلك ماغي فرح توقعات سياسية بعيدة كل البعد عن التوقعات الفلكية في فيديو نشرته على حسابها على "يوتيوب".



ومن أبرز هذه التوقعات:

الوضع مأساوي ونحن بأسوأ فترة

لبنان والمنطقة يمران بفترة صعبة

فترة تغيير منطقة وخرائط

نحن لنا علاقة بما يحدث في أفغانستان والعراق والاتفاق النووي

والمفاوضات وورقة الضغط التي اسمها لبنان يتم استخدامها للوصول إلى هذا الاتفاق.

نحن بحالة غير عادية ولكنها لن تستمر بعد شهر أيلول

الأزمة ستتفاقم والحكومة لن تتشكل حاليا بحسب تحليلاتي السياسية لا الفلكية

دخول جيش أجنبي إلى لبنان

نحن في حالة حرب اقتصادية شديدة جدا ومرفأ بيروت من ضمن هذه الحرب

في لبنان لن يأخذ أحد دور الآخر ولن يستولي أي حزب على منطقة أخرى.

لمتابعة كافة التوقعات شاهدوا الفيديو