بول كنعان يلتقي سبيتيري

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زار المحامي بول يوسف كنعان السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري في مقر السفارة البابوية وعرض معه للأوضاع الراهنة والدور المطلوب من الفاتيكان مع مراكز القرار في العالم لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، ومساعدة الشعب اللبناني على الصمود والاستمرار وتخطي الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها.

كما بحث كنعان مع السفير البابوي ضرورة استكمال ما جرى في لقاء 1 تموز 2021 في الفاتيكان ومبادرة البابا فرنسيس في هذا السياق الذي كان محطّ أنظار ومتابعة لبنان والعالم، شاكراً للسفير البابوي ما يقوم به من أجل لبنان، داخلياً وعلى صعيد الإدارة في الفاتيكان، والاسهامات في مجالات عدة، خصوصاً على صعيد المدارس الكاثوليكية والشأن الاجتماعي.