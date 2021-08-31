لماذا غرّد جعجع الخميس الماضي عن التدقيق الجنائي؟

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بقلم ايلي الحلو



وقّعت شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق الجنائي الجديد وارسلته عبر البريد الالكتروني بداية الاسبوع الماضي، كما ارسلت النسخة الاصلية من العقد يوم الخميس الفائت.



وفي هذا النهار بالذات قرر رئيس حزب القوات سمير جعجع ان يغرّد سائلا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اين اصبح التدقيق الجنائي.



جعجع كان يعلم بالمسار وهو يعلم من يعرقل التدقيق كما صرّح سابقاً لكن تغريدته حملت عدة اهداف شعبوية وتضليلية رخيصة:



اولا، اراد سمير جعجع رمي القنابل الدخانيّة للتعمية على تورط قياديه في احتكار وتخزين وافتعال ازمة المحروقات.



ثانيا، بعد السخط الشعبي الواسع من مواقف القوات وتغطيتها للمحتكرين واصرارها على رفع الدعم فورا على الرغم من نتائجه الكارثية، احتاج جعجع الى موقف يحظى باجماع الشعب اللبناني فلم يجد سوى التدقيق الجنائي الذي استطاع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر تحويله الى قضية رأي عام تنال اجماع المواطنين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والطائفية.



ثالثا والاهم، يحتاج جعجع الى انجاز وهمي يكون بمثابة قشة تنجيه من الغرق.

فحين علم بما آل اليه مسار عقد التدقيق الجديد اعتقد انه متى سأل رئيس الجمهورية والحكومة وصدر بعد سؤاله ببضع ساعات خبر وصول العقد موقعاً، فانه قادر على نسب الانجاز لنفسه وتصوير مزايداته وتنظيراته الشعبوية كعامل ضغط وكمعارضة فعّالة.



وهذا الاسلوب ليس مستجداً بل هو الاسلوب نفسه الذي يعتمده رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لتصوير نفسه كبطل من ورق.

لكن المستغرب بحسب اوساط مسيحية متابعة هو خوض سمير جعجع المسار الكارثي نفسه الذي اتبعه فتى الكتائب وكانت نتيجته حذف هذا الحزب العريق من الحياة السياسية بالكامل وتحوله الى ما يشبه جمعية مناطقية جل هدفها تأمين تمويل المصروف الشخصي لرئيسها.



فهل سيحلّ بقوات جعجع ما حلّ بكتائب الشيخ سامي؟

قد يرى البعض في هذه الفرضية كضربٍ من الخيال، اما من يتابع عن كثب الواقع الشعبي على الارض معطوفاً على ارقام الاحصاءات فيمكنه الجزم بأن المسار التراجعي للقوات قد بدأ بالفعل، اما التطورات الدراماتيكية التي قد تطيح جعجع شعبيا بالضربة القاضية فلم تعد من المستحيلات.