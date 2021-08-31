استمرار طوابير البنزين... ما الأسباب؟

A + A -

رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، أن "طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى موجودة لأسباب عدة، خصوصاً أن الجميع يعلم أنه مع نهاية شهر أيلول سيرفع الدعم"، لافتاً الى أن "البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها".

وشدد في حديث الى "صوت كل لبنان"، على وجوب قيام السلطة والأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة لإيقافهم.

وأشار البراكس الى انتظار توضيح حول آلية توزيع البطاقة التمويلية، سائلا: "هل ستعلن الحكومة عنها كمشروع فقط أو ستصل الأموال فعلاً الى المواطنين؟".



وأوضح أن المعلومات تفيد بأن "مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة".