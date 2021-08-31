أبو زيد في ذكرى تحرير الجرود يدعو لاقتلاع الفساد

A + A -

غرّد النائب السابق أمل ابو زيد في ذكرى تحرير الجرود فكتب على حسابه على"تويتر" ما يلي: "في ذكرى تحرير الجرود، نستعيد هذه الأحداث وأهميّتها بعد القضاء على الإرهابين وتحييد لبنان عن الصراع في المنطقة في لحظة وطنية اتّحد فيها اللبنانيون…".

وأضاف "المطلوب اليوم إعادة رص الصفوف الداخلية واعتماد الروح نفسها لإقتلاع الفساد والفاسدين من خلال التدقيق الجنائي المالي ووضع الحلول لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، بهذه الطريقة فقط نكون أوفياء لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وهويته".