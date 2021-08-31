الأنباء الكويتية: اعتذار ميقاتي أكثر كلفة من استمرار تكليفه

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

حكومياً: المعطيات المتوافرة، تجعل من استمرار الرئيس ميقاتي مكلفا، أمرا مكلفا، لكن ما هو مكلف اكثر اعتذاره عن تشكيل الحكومة، الأمر الذي يطرح سلسلة مشكلات اجتماعية وسياسية كارثية، تبدأ بتسجيل الدولار أرقاما قياسية جديدة أمام الليرة، وتمر بالمزيد من الفوضى الدموية حول محطات توزيع المحروقات والأفران والأدوية...

وترى المصادر المتابعة انه أمام الفراغ المرتقب أو المطلوب كما يبدو، لا يمكن توقع ما قد يطرأ من فوضى أمنية ومعيشية لا حدود لها، تفوق ما حصل بين أهالي مغدوشة (المسيحيين) وأهالي عنقون (الشيعة) في شرق صيدا، حول أفضلية الحصول على المحروقات، وبين أهالي كوكبا في قضاء راشيا واللاجئين السوريين إلى تلك البلدات البقاعية.