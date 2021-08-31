عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آب 2021

الاخبار: أميركا خارج أفغانستان: الكابوس باقٍ
القوى الأمنيّة: «جوعانين يا بلدنا»
الادعاء على سلامة وصحناوي ومكتّف بتهمة «هدم الاقتصاد الوطني»
الديار: البلد على كفّ عفريت... والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر
كارثة الطاقة ستُسقط البلد.. العام الدراسي في خطر
هل يتم تعديل الدولار المصرفي؟ الجواب نهار الأربعاء
نداء الوطن: بري "يغمز" اليوم من قناة التعطيل العوني و"يلكز" القانون الانتخابي
مهمّة ابراهيم: "تلقيح" الأسماء وتسريع "الطلق" الحكومي
اللواء: العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع»
كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب
البناء: الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى! / هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟ / بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم /
النهار: التأليف معطوب وتفويض "اليونيفيل" دعم الجيش
الجمهورية: إرادة التعطيل تعدم فرص التشكيل
?l'orient le jour: Entre Aoun et les sunnites, un compromis est-il encore possible
the daily star: Last-ditch mediation attempt to break govt stalemate