عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آب 2021

A + A -

الاخبار: أميركا خارج أفغانستان: الكابوس باقٍ

القوى الأمنيّة: «جوعانين يا بلدنا»

الادعاء على سلامة وصحناوي ومكتّف بتهمة «هدم الاقتصاد الوطني»







الديار: البلد على كفّ عفريت... والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر

كارثة الطاقة ستُسقط البلد.. العام الدراسي في خطر

هل يتم تعديل الدولار المصرفي؟ الجواب نهار الأربعاء

نداء الوطن: بري "يغمز" اليوم من قناة التعطيل العوني و"يلكز" القانون الانتخابي

مهمّة ابراهيم: "تلقيح" الأسماء وتسريع "الطلق" الحكومي

اللواء: العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع»

كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب



البناء: الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى! / هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟ / بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم /

النهار: التأليف معطوب وتفويض "اليونيفيل" دعم الجيش



الجمهورية: إرادة التعطيل تعدم فرص التشكيل



?l'orient le jour: Entre Aoun et les sunnites, un compromis est-il encore possible



the daily star: Last-ditch mediation attempt to break govt stalemate