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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 آب 2021

31
AUGUST
2021
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الاخبار: أميركا خارج أفغانستان: الكابوس باقٍ

القوى الأمنيّة: «جوعانين يا بلدنا»
الادعاء على سلامة وصحناوي ومكتّف بتهمة «هدم الاقتصاد الوطني»

 

 


الديار: البلد على كفّ عفريت... والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر
كارثة الطاقة ستُسقط البلد.. العام الدراسي في خطر
هل يتم تعديل الدولار المصرفي؟ الجواب نهار الأربعاء

 

 

 

نداء الوطن: بري "يغمز" اليوم من قناة التعطيل العوني و"يلكز" القانون الانتخابي
مهمّة ابراهيم: "تلقيح" الأسماء وتسريع "الطلق" الحكومي

 

 

 

 

اللواء: العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع»
كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب

 

 

 


البناء: الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى! / هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟ / بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم /

 

 

 

النهار: التأليف معطوب وتفويض "اليونيفيل" دعم الجيش

 

 

 


الجمهورية: إرادة التعطيل تعدم فرص التشكيل

 

 

 


?l'orient le jour: Entre Aoun et les sunnites, un compromis est-il encore possible 

 

 

 


the daily star: Last-ditch mediation attempt to break govt stalemate

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