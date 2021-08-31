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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 آب 2021

31
AUGUST
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر إعلامية أميركية أنّ الرئيس جو بايدن يُصاب بعارض الكبوة المفاجئة، أو ما يُعرف بمرض النوم اللاإرادي، وقالت إنّ ما نقل عن لقائه برئيس حكومة الاحتلال حمل واحدة من هذه الحالات التي باتت تتكرّر معه بوتيرة أعلى من فترة حملاته الانتخابية!

 

خفايا
استبعدت مصادر سياسية ان يكون اللواء عباس ابراهيم قد قبل مهمة الوساطة في ملف تأليف الحكومة دون الحصول على ضمانات خارجية وداخلية تؤكد جدية السعي لتأليف حكومة، خصوصاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتضمن عدم وجود نوايا مبيّتة لطلبات تجعل التأليف مستحيلاً…

 

 


نداء الوطن: خفايا

اعتبرت اوساط نقابية ان الاتحاد العمالي العام منفصل كلياً عن الواقع العمالي حيث غادر وفد منه في رحلة سياحة عمالية الى الخارج، في حين يعاني العمال للحصول على لقمة عيشهم.

 

تحدثت معلومات عن اجتماعات عُقدت في احد فنادق بيروت بين فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه وممثلين عن الشركة التي فازت بمناقصة استبدال النفط العراقي قبل ايام من فض العروض وفوز الشركة بالمناقصة.

 

تبين ان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال قد تقدم بطلبات للعمل في احدى الدول العربية في اطار التحضير لمغادرته الوزارة والاستقالة من وظيفته القضائية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تبلغت جهة حزبية من جهة حليفة أن لا اعتراض من دولة كبرى على باخرة النفط إلى لبنان!


لغز
قيل أن وسيطاً على خط التأليف، مرشّح لمنصب مالي بارز، إذا صارت مراسيم الحكومة!

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