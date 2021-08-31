نداء الوطن: اللواء إبراهيم يحمل "سلة أسماء" من الممكن أن تشكل حلاً

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بعض ما جاء مانشيت نداء الوطن:

أوضحت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، أنّ مسعى اللواء عباس ابراهيم "يتخطى طابع تقريب وجهات النظر ونقل الرسائل نحو تولي مهمة "تلقيح" الأسماء واقتراحها بغية تسريع "الطلق" في عملية استيلاد الحكومة".

وكشفت المصادر أنّ ابراهيم مدعوماً من "حزب الله" يحمل "سلة أسماء" مقترحة من الممكن أن تشكل حلاً لمعضلة التسميات في الحقائب الإشكالية بين الرئيسين عون وميقاتي، وهي تتمحور بشكل أساس حول وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد...

وإذ نشط اللواء ابراهيم بشكل مكوكي على خط بعبدا – بلاتينوم وعقد أكثر من لقاء مع كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، نقلت المصادر أنّ التواصل بين باريس وميقاتي تكثف خلال الأيام الأخيرة بالتوازي مع تفعيل مهمة المدير العام للأمن العام.

وأعربت مصادر الرئيس المكلف عن ترحيبها بهذه المهمة، مؤكدةً الانفتاح على أي طرح يمكن أن يساعد على تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة تحت سقف الدستور والمعايير المتفق عليها للتشكيلة الوزارية.