الديار: الحكومة قد تتشكّل هذا الأسبوع...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تُشير آخر المعلومات في الملف الحكومي الى أن الرئيس ميقاتي سيتوجّه هذا الأسبوع إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية في مُحاولة «أخيرة» لتشكيل حكومة. وبحسب هذه المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي وسّع مروحة إتصالاته وشملت حزب الله بهدف تدوير الزوايا، خصوصًا بعد كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال: «خلصت اللعبة.... وتشكيل الحكومة المدخل لحل الازمة». وبالتالي يُمكن القول إن الحكومة قد تتشكّل هذا الأسبوع أو سيكون على لبنان الاستمرار مع حكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات إذا ما حصلت.