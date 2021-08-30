داليا داغر في مقدمة برنامج "ضروري نحكي": هناك من يريد الانتقال من الفراغ السياسي والفراغ الاقتصادي إلى الفراغ الأمني

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي":

في ظل تواصل ربط تشكيل الحكومة بمواعيد واستحقاقات وهمية، يتأكد المؤكد (...) لناحية عدم نيتهم تشكيل الحكومة؛ وليس الذنب ذنب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إنما ذنب من سماه لتأليفها من دون اتفاق مسبق. والواضح أن غالبية القوى التي سمت الرئيس نجيب ميقاتي إنما تقصدت تكرار سيناريو سعد الحريري؛ سواء في التكليف من دون اتفاق مسبق أو في تكرار الاتهامات المملة نفسها. وجديد الحملات المتكررة هو محاولة إدخال دار الإفتاء لأول مرة على خط الضغط لتشكيل الحكومة، بعدما آلت كل محاولات استخدام المرجعيات الأخرى إلى فشل ذريع. مع العلم أن تشكيل الحكومة كان وما زال ممكناً، بسرعة هائلة وبأقل من اجتماع واحد، بمجرد أن يحترم الدستور والطائف في المناصفة من جهة والشراكة في التشكيل من جهة أخرى.



واللافت هنا أن من يتحدث عن الدستور ومندرجاته حين يدعو رئيس الجمهورية حكومة حسان دياب إلى الاجتماع، يعود ويتجاهل هذا الدستور ومندرجاته عند البحث في تشكيل الحكومة. وهو لا يرى في الأوضاع المعيشية الصعبة مبرراً لاجتماع حكومة حسان دياب، لكنه هو نفسه يرى في الأوضاع المعيشية الصعبة مبرراً لتشكيل حكومة كيفما كان. هذا غيض من فيض النفاق المتواصل، وقد اعتدناه أما ما لا يمكن اعتياده فهو اللعب بنار الاستقرار الأمنيّ.



ففي ذكرى تثبيت هذا الاستقرار عبر معركة فجر الجرود بقيادة مباشرة من الرئيس ميشال عون للشعب والجيش والمقاومة يبدو واضحاً أن هناك من يريد الانتقال من الفراغ السياسي والفراغ الاقتصادي إلى الفراغ الأمني أيضاً وأيضاً. فراغ أمنيّ عن سابق تصور وتصميم يمكن رؤيته يتسلل من جهات عدة ليسقط كل ما تبقى من دولة أو احتمالات دولة: فتوصيات مجلس الدفاع الأعلى تتكرر هي نفسها بعيد كل اجتماع في قصر بعبدا نتيجة تخلف الأجهزة المعنية عن تنفيذ هذه التوصيات وعن القيام بواجباتها من دون أي قدرة على محاسبتها بفعل الخطوط الحمراء الطائفية. والواضح في هذا السياق أن القوى الأمنية لا تقوم بالدور الذي يفترض أن تلعبه، وهذا ما يعرض أمن اللبنانيين لخطر كبير. وقد أتت خطوات المصرف المركزيّ برفع الدعم عن المحروقات من دون إيجاد بديل لعناصر المؤسسات الأمنية لتزيد من إحراج هؤلاء وصعوبة وصولهم إلى ثكناتهم ومراكز خدمتهم. في وقت أتت أحداث مغدوشة الأخيرة لتبين أن ما يجري ليس عفوياً أبداً، بل يحصل عن سابق تصور وتصميم.



لسنا في عين عاصفة واحدة؛ نحن في عين عواصف تهدد بتدمير كل شيء؛



في حلقتنا الليلة نستضيف الوزير الأسبق غسان عطالله ومدير تحرير جريدة الأخبار وفيق قانصوه للحديث عن وقع الارتطام الكبير وعن فرص الإنقاذ, وحظوظ ولادة الحكومة.



ويتخلّل الحلقة مداخلتان مع كل من وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رنده حمادة.