الوزير حسن تابع ملف الدواء مع مجلس نقابة المستوردين وجبارة تمنى استمرار موافقات المركزي أسبوعيا ومن دون توقف لتأمين العلاجات

A + A -

إستكمل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن البحث في ملف الدواء، في اجتماع عقده بعد ظهر اليوم، مع مجلس نقابة مستوردي الدواء في لبنان.



وإثر اللقاء أوضح نقيب المستوردين كريم جبارة أن "الخبر السار يتعلق بمرضى السرطان، حيث إن مصرف لبنان أعطى موافقات مسبقة لعدد كبير من شركات الأدوية السرطانية كانت وزارة الصحة العامة قد وافقت على استيرادها"، وقال: "يعود لكل مصنع في الخارج ومستورد أن يجد أقرب شحنة ممكنة للاتيان بالأدوية إلى لبنان". وتوقع وصول شحنات الأدوية لمرضى السرطان بشكل أسبوعي.



ولفت جبارة إلى "ضرورة أن تستمر وتيرة الموافقات من قبل مصرف لبنان بشكل أسبوعي ومن دون توقف لتأمين العلاجات للمرضى، فلا يكون ما يحصل بمثابة ترقيع للأزمة".